﻿ولادة في الجو لسيدة روسية فاجأها المخاض

موسكو ـ الأناضول : تمكنت مضيفات طائرة في روسيا، السبت، من مساعدة راكبة على وضع طفلها بعدما فاجأها مخاض الولادة. جرت الواقعة على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، التي كانت تنفذ رحلة جوية من مدينة أوش القيرغيزية إلى مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وساعدت مضيفات الطائرة السيدة في وضع طفلها أثناء الرحلة، حسب موقع «روسيا اليوم».

جاء ذلك بعد أن تبين أن الألم في الظهر والبطن الذي اشتكت منه السيدة بعد إقلاع الطائرة، ناتج عن مخاض الولادة.

وقرر قائد الطائرة عقب ولادة الطفل العودة إلى مطار الإقلاع لنقل الأم وطفلها إلى المستشفى.