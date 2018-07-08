﻿لقاح تجريبي جديد لعلاج «الإيدز» يبعث آمال المرضى

واشنطن ـ الأناضول: أثار لقاح تجريبي لمرضى «الإيدز»، أمالا كبيرة على مستوى العالم، بعد أن أظهر مقدرة على الحماية من فيروس (HIV) المسبب للمرض.

الدراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية، ونشرت تفاصيلها مجلة «لانست» الطبية، السبت.

وتم اختبار اللقاح على 393 شخصا خالين من مرض الإيدز، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، من الولايات المتحدة، ورواندا، وأوغندا، وجنوب إفريقيا، وتايلاند. واستخدمت التجارب تركيبات لقاحات يطلق عليها «لقاحات الفسيفساء»، تجمع أنواعا مختلفة من فيروس الإيدز لإحداث استجابة، وأعطي اللقاح للمشاركين 4 مرات على مدار 48 أسبوعا. وأحدث اللقاح استجابة مناعية قوية لدى المشاركين، وأظهرت الاختبارات أن اللقاح آمن على البشر. وفي الاختبارات على القردة تمكن اللقاح من حماية بعضها من فيروس مشابه . ورغم النتائج الواعدة لاختبار اللقاح يحذر الباحثون من أن الأمر لا يزال مبكرا للقول بنجاح العقار، ولا بد من انتظار المرحلة التالية من اختباره.