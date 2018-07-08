﻿لعبة «بوكيمون كويست» تجمع 3 ملايين دولار خلال أسبوع

طوكيو/القاهرة – د ب أ: نجحت شركة «بوكيمون كومباني» اليابانية لألعاب الكمبيوتر في المحافظة على نجاح لعبتها الشهيرة «بوكيمون» حيث بلغت إيرادات الإصدار الجديدة من اللعب باسم «بوكيمون كويست» 3 ملايين دولار خلال أسبوع واحد من طرحه.

وبحسب تقرير شركة «سينسور تاور» المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فقد تم تنزيل اللعبة الجديدة حوالي 5ر3 مليون مرة على الأجهزة المحمولة منذ طرحها قبل أسبوع تقريبا. وأضاف التقرير أن حوالي 56 ٪ من إيرادات اللعبة الجديدة جاءت من خلال متجر «آب ستور» الإلكتروني التابع لشركة «آبل» الأمريكية التي تنتج الأجهزة الذكية «آيفون» و«آيباد».

وجاء 44٪ من الإيرادات من متجر «غوجل بلاي» لتطبيقات الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد». في الوقت نفسه فإن حوالي 31٪ من المستخدمين موجودين في اليابان و25٪ في الولايات المتحدة و12٪ في كوريا الجنوبية.

وذكرت الشركة أن اللعبة بسيطة مثل لعبة «كاسحة الألغام» الشهيرة. وأضافت أن بدء ممارسة اللعبة سيكون مجانا وهو ما يعني إمكانية تنزيلها وتشغيلها مجانا، إلى جانب إصدار مدفوع الثمن.