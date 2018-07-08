دنيا بطمة تفجر مفاجأة حول علاقتها مع والدة زوجها مها الترك – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : فجرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في آخر ظهور لها عبر بيان صحفي مفاجأة لمتابعيها حول علاقتها بوالدة زوجها البحريني مها الترك خاصة بعد سلسلة من المشاكل والنزاعات القوية بسبب أولاده.

لفتت دنيا أن جميع المشاكل التي كانت بينها وبين حماتها السيدة مها الترك قد انتهت والأمور جيدة بينهما وكل من ينشر غير ذلك فهو لا يهدف سوى للشائعات.

كانت بطمة تعاني من سلسلة من المشاكل والنزاعات القوية بينها وبين والدة زوجها مها الترك بسبب أولاده وتحديداً حلا الترك خاصةً بعد أن انتقل الأولاد للعيش مع والدتهم السيدة منى السابر بعد فوزها بحضانة الأولاد.

أعلنت الفنانة المغربية أنها لن تتسبب بأي مشاكل بينها وبين أي أحد وذلك لاتباعها سلسلة جديدة من المبادئ أبرزها عدم الرد على من يسيء لها أو يؤذيها لتفادي العديد من المشاكل.