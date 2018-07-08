﻿تظاهرة نسائية حاشدة في كوريا الجنوبية تنديدا بظاهرة تصوير النساء خلسة

سيول – أ ف ب: احتشدت عشرات الآلاف من النساء السبت وسط سيول لمطالبة الحكومة بوضع حدّ لما يعرف بـ«المواد الإباحية المأخوذة من كاميرات التجسس»، في إطار تجمع هو أحد أكبر الاحتجاجات النسائية في البلد.

وهذه التسجيلات التي يتم الحصول عليها بواسطة كاميرات تصور خلسة نساء عاريات جزئيا أو بالكامل في المراحيض وغرف تبديل الملابس وفي مواقع العمل حتى، يجري تداولها على نطاق واسع على الانترنت بالرغم من حظر توزيع المواد الإباحية في البلد.

وغالبا ما تتناول وسائل الإعلام حالات من هذا القبيل وتنتشر هذه التسجيلات على نطاق واسع ليس في إطار مواقع إباحية بل أيضا في منتديات دردشة، كما أنها تستخدم في إعلانات تروّج للدعارة وألعاب الميسر. وطالبت المتظاهرات بعقوبات شديدة تنزل بالرجال الذين يجمعون هذه التسجيلات وهؤلاء الذين يحمّلونها ويتفرجون عليها.

ورفعت نساء لافتات كتب عليها مثلا «حياتي ليست فيلما إباحيا لكم».

وقدّر القيمون على هذه التظاهرة عدد المشاركات بحوالي 55 ألفا.

وكثيرات هن المراهقات والشابات العشرينيات اللواتي شاركن في هذه التظاهرة، خصوصا أنهن الأكثر استهدافا في ممارسات كهذه.

يشكل التقدم التكنولوجي مصدر اعتزاز كبير في كوريا الجنوبية حيث تسجل أعلى نسبة في العالم من أصحاب الهواتف الذكية، أي حوالي 95 ٪ من إجمالي السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة.

وقد ارتفع عدد كاميرات التجسس من حوالي ألف سنة 2010 إلى قرابة 6500 العام الماضي. غير أن كثيرين يستخدمون بكل بساطة هواتفهم الذكية او كاميرات صغرى جد متطورة يخفونها في النظارات والساعات ومفاتيح السيارات وربطات العنق مثلا.

ومن بين الرجال الذين حكم عليهم بتصوير مواد من هذا القبيل، مدرسون في المدارس والجامعات وأطباء وكهنة وموظفون حكوميون وعناصر شرطة وحتى قاض.

وتفرض على هؤلاء عادة غرامات بسيطة أو بضعة أشهر من السجن، وهي عقوبات غير رادعة لا تفي بالغرض بحسب جمعيات الدفاع عن النساء.