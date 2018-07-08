عائلة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي ترفع دعوى قضائية ضد مغنية لبنانية

لندن -”القدس العربي “: بعدما قامت المغنية اللبنانية دوللي شاهين بأداء أغنية الراحل محمد قنديل «يا حلو صبح» بصوتها دون الحصول على إذن، رفع ورثة الموسيقار المصري محمد الموجي دعوى قضائية ضدها.

وقال أحد أبناء الموسيقار الراحل : “إن الورثة جميعاً قرروا مقاضاة اللبنانية شاهين لقيامها بـتشويه الأغنية التي تعد واحدة من أهم أغنيات التراث المصري والشعبي.

كما اتهموها بـسرقتها وغنائها من دون أخذ إذن من أحد سواء أسرة الملحن أو الشاعر أو جمعية المؤلفين والملحنين المنوط بها إعطاء إذن بالأساس.

هذا ووافقت جمعية المؤلفين والملحنين على مساندة ورثة الموسيقار الراحل.

وصرح أمين الصندوق فوزي إبرهيم إن الجمعية تحركت فعلياً من أجل الورثة، وأرسلت إنذارات إلى كل من شاهين وقناة «مزيكا» لحذف كليب الأغنية فوراً، إضافة إلى رفع قضية على المنتج والقناة، لعدم حصولهما على التصريح.