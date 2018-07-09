88 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة غرب اليابان

كوراشيكي: ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في غرب اليابان إلى 88 شخصا الأحد، في الوقت الذي ما زال فيه العشرات في عداد المفقودين، بعد إنقاذ أكثر من ألفي شخص كانت قد تقطعت بهم السبل في مدينة كوراشيكي.

وصدرت أوامر إجلاء لنحو مليوني شخص وتحذيرات من الانهيارات الأرضية في عدة مقاطعات.

وفي غرب اليابان الذي كان أكثر المناطق تضررا، استخدمت أجهزة الطوارئ وأفراد الجيش الطائرات الهليكوبتر والقوارب لإنقاذ الناس من الأنهار التي ارتفع منسوب المياه فيها، ومن مبانِ بما في ذلك مستشفى.

وأنقذ أفراد من قوات الدفاع الذاتي عشرات المرضى والموظفين من مستشفى مابي ميموريال باستخدام القوارب.

وقال مسؤول في المدينة الأحد، إنه تم إجلاء 170 مريضاً وموظفاً من المستشفى، بينما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن نحو 80 شخصاً ما زالوا محاصرين.

وكانت كوراشيكي التي يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة من أكثر المدن تضررا من الأمطار التي هطلت على بعض مناطق غرب اليابان، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى تجاوز عدد من قُتلوا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في عام 2014، وبلغ عددهم 77، كما أنه أكبر عدد من القتلى منذ مقتل 98 شخصا في إعصار عام 2004.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه جرى إنقاذ 2310 بحلول مساء الأحد، بينما لا تزال الفرق تبحث عن ناجين.

وقالت (إن.إتش.كيه) الاثنين، إن إجمالي عدد قتلى الأمطار في اليابان ارتفع إلى ما لا يقل عن 88 شخصا بعد أن أجبرت مياه الفيضانات عدة ملايين على ترك منازلهم.

وأضافت أن هناك 58 آخرين ما زالوا مفقودين، فيما ينتظر هطول المزيد من الأمطار على بعض المناطق ليوم آخر على الأقل. (رويترز)

وأدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية، وإلى فيضان الأنهار لتحاصر كثيرين في منازلهم أو فوق أسطح المباني.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحافي: “لم نشهد مطلقا مثل هذا النوع من الأمطار من قبل… هذا وضع خطير للغاية”.

وعثر فريق إنقاذ على طفلة عمرها ثلاث سنوات ميتة، بعد أن اجتاح انهيار أرضي منزل أسرتها في مقاطعة هيروشيما.

وشكلت الحكومة اليابانية مركزا لإدارة الطوارئ في مكتب رئيس الوزراء، كما تم إرسال نحو 54 ألف رجل إنقاذ من الجيش والشرطة والإطفاء إلى مناطق شاسعة في جنوب غرب وغرب اليابان.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي: “مازال أشخاص كثيرون مفقودين كما أن هناك آخرين بحاجة للمساعدة.. إننا نسابق الزمن”.

وألغت السلطات تحذيرات الطوارئ من الأمطار الغزيرة، لكن لا تزال هناك إرشادات بشأن هطول أمطار بدرجة أقل وكذلك حدوث انهيارات أرضية.

وأظهرت صور متاجر خلت رفوفها من البضائع، في حين وقف السكان في مناطق أخرى في طوابير للحصول على الماء. فيما انقطعت المياه عن نحو 276 ألف منزل.

وأُغلقت طرق كما عُلقت خدمة القطارات في مناطق بغرب اليابان، في حين استأنفت خدمات القطار الفائق السرعة بشكل محدود بعد تعليقها يوم الجمعة. (رويترز)