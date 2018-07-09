كتيبة “عقبة بن نافع″ تتبنى الهجوم الإرهابي في تونس

تونس: تبنت كتيبة “عقبة بن نافع″ التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مساء الأحد، الكمين الإرهابي الذي أودى بحياة ستة من عناصر الحرس الوطني التونسي بمحافظة جندوبة (شمال غرب).

ونقلت وسائل إعلام تونسية بيانا للكتيبة المذكورة، قالت إنه نشر على مواقع عالمية يستعملها التنظيم الإرهابي.

وقال التنظيم في بيانه إن العملية “تمت بعد رصد وإعداد محكم”

وادّعى التنظيم أن العملية “أسفرت عن مقتل تسعة من أفرد دورية الحرس الوطني من بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وجرح عنصر آخر جروحا خطيرة”.

ووفق البيان استولى الإرهابيون على “ثمانية أسلحة رشاشة من نوع (فال) ومسدس واحد، ومدفع رشاش (دوشكا)”.

وهدد التنظيم الحكومة التونسية بمواصلة العمليات “الإرهابية”.

وظهرت كتيبة عقبة لأول مرة في تحقيقات الأمن التونسي في مجريات عملية إرهابية على تخوم جبل الشعانبي في محافظة القصرين (غرب) على الحدود الجزائرية أودت بحياة عون في الحرس الوطني في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الداخلية التونسية أن الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع الجزائر، أسفر عن مقتل ستة عناصر منها.

ويُعَدُّ الهجوم هو الأكبر في البلاد بعد حادث مماثل وقع في 7 مارس/ آذار 2016 بمدينة بن قردان على الحدود الجنوبية مع ليبيا، وأسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن والجيش. (الأناضول)