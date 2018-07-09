عملية انقاذ الفريق الكروي المحاصر داخل كهف في تايلاند تدخل يومها الثاني- (صور وفيديو)

شيانغ راي: تسود حالة من الترقب الاثنين مع دخول جهود الإنقاذ لانتشال تسعة لاعبين تايلانديين محاصرين داخل كهف يومها الثاني.

وجرى الأحد انقاذ أربعة من أعضاء فريق شباب “وايلد بور” لكرة القدم وتم نقلهم إلى مستشفى محلي بعد قضاء 16 يومًا في كهف شمالي تايلاند.

وحوصرت المجموعة المؤلفة من 12 صبيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما، داخل الكهف منذ أن أعاقت الفيضانات طريقهم إلى المخرج في 23 حزيران/ يونيو.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى صباح الاثنين بشأن هوية الاطفال الذين تم اخراجهم من الكهف خلال اليوم الأول من العملية. وشملت عملية الإنقاذ استخدام معدات غوص للتنقل عبر ممرات ضيقة لا تزال مغمورة بمياه الفيضانات. (د ب أ)