“الفلافل” تتسبب بأكبر تسمم جماعي في الكويت- (صور)

“القدس العربي”: تسببت “الفلافل” في أحد المطاعم بمنطقة حولي الكويتية بتسمم 287 حالة، لتسجل أكبر تسمم جماعي في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية أن مستشفى مبارك في العاصمة، قد استقبل 192 حالة، فيما نقلت الحالات الأخرى إلى مستشفيات حكومية وخاصة أخرى في الكويت، مشيرة إلى أنه سمح لمعظم المتسممين بمغادرة المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وأكدت الأنباء المتوفرة، أن أحد أصحاب المطعم المتورط في تسمم الزبائن، اتهم شريكا سابقا له بتدبير التسميم، لينتقم من شركائه السابقين الذي طردوه من المطعم قبل أسبوعين.