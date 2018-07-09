العمادي: حماس لا تريد حرباً مع إسرائيل والأسرى مقابل أسرى-(فيديو)

رام الله- “القدس العربي”: قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، إن حركة حماس لا تريد حرباً جديدة مع إسرائيل، بل تريد السلام، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً.

وأكد العمادي في مقابلة مع إذاعة “ريشيت كان” الأحد، أن حماس باتت لديها قوة عسكرية أكبر مما كان لديها في حرب عام 2014، قائلا إن حماس ستتسبب في خسائر كبيرة لإسرائيل في أي حرب قادمة.

وأوضح العمادي أن حماس تريد تحسين الأوضاع في قطاع غزة عبر ادخال تسهيلات أكبر من الكهرباء والماء وحرية التنقل وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن حماس لم تحدد مدة للتهدئة مع إسرائيل.

وأشار العمادي إلى مقترح قطري لتحقيق الهدوء في قطاع غزة، وإيقاف المظاهرات على الحدود الشرقية، ووضع حد للطائرات الورقية الحارقة، وذلك من خلال سماح اسرائيل بدخول 5000 آلاف عامل فلسطيني للعمل في الداخل، كخطوة أولى قبل التفاوض حول المسائل الأخرى.

وحول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، قال الدبلوماسي القطري إن أي صفقة قد تتم ستكون “أسرى مقابل أسرى، ولا يمكن الحديث عن اسرى مقابل ميناء أو مطار أو فتح الحدود”. في إشارة لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن تحسين أوضاع غزة مقابل عودة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

واعتبر العمادي أن إسرائيل أخطأت بإعادة اعتقال أسرى صفقة شاليط، وأن عليها احترام الاتفاقيات التي وقعت عليها، وتصحيح هذا الخطأ.

وأكد العمادي أنه لا يوجد تقدم ملموس على صعيد عقد صفقة لتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن الفجوة لا زالت كبيرة بين الطرفين حول هذا الموضوع.