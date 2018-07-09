الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين في الضفة الغربية ليل الأحد.

وقال جيش الاحتلال في بيان، الإثنين، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6500 أسير، بينهم 350 طفلاً، و62 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، و500 أسير إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. (الأناضول)