25 هزة أرضية تضرب مدينة طبريا في أقل من 24 ساعة

رام الله – “القدس العربي”: ضربت 25 هزة أرضية منطقة مدينة طبريا، شمال إسرائيل، خلال أقل من 24 ساعة، وفق ما أفاد به المرصد الوطني الفلسطيني للزلازل، الاثنين.

وشهدت المنطقة عدة هزات أرضية في الأيام الأخيرة، بلغت 43 هزة بحسب إحصائية إسرائيلية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن المرصد الوطني للزلازل، بأنه منذ ظهر الأحد، تعرضت المنطقة الواقعة شمال مدينة طبريا إلى 25 هزة أرضية، كان آخرها صباح الاثنين، بقوة بلغت 2.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق كيلومترين اثنين أسفل سطح الأرض.

وأشار المرصد إلى أن السكان شعروا بـ 4-5 هزات أرضية فقط، تراوحت قوتها بين 3-4 درجات على مقياس ريختر، وعمقها البؤري قريب من أسفل سطح الأرض، موضحاً أن أقوى الزلازل كان بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن الهزات التي فاقت قوتها ثلاث درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان مناطق واسعة في مدينة إربد الأردنية وجنوب لبنان، وبعض المناطق في سوريا، ومدينة جنين ومناطق من نابلس في الضفة الغربية.