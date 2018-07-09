راغب علامة يوضح قصة إهانته للمغربيات – (فيديو)

لندن – “القدس العربي ” : لأكثر من 18 عاماً، غاب المغني اللبناني راغب علامة عن المغرب، ولم يزرها أو يحيي حفلات غنائية فيها، بسبب تصريحات نُسبت له قبل عقدين من الزمن، أهان فيها الفتيات المغربيات وقال إنهنّ «سهلات ورخيصات».

استطاع راغب أخيراً أن يتخطى هذه القصة، وافتتح مهرجان «إفران» في المغرب بحضور الكثيرين الأحد 8 يوليو/تموز 2018.

تعرض راغب قبل ذهابه لانتقادات كثيرة ومطالبات بمنعه من دخول المغرب، إلا أنه فور وصوله عقد مؤتمراً صحفياً على هامش مهرجان “إفران”، كشف راغب علامة قصة هذه التصريحات.

وقال علامة : “في التسعينات، أطلقت عليه هذه الشائعة في فورة نجاحه، وأن من أطلقها عرف هويته وهو فنان لبناني”.

ورغم أن راغب لم يكشف عن اسمه، واكمل كلامه قائلا : “حاول تكذيب الشائعة ،لكنّ ذلك يزيد من قوتها، الشائعة آلمتني وحاولت ان أنفي ذلك وتحديت اي شخص يأتي بدليل على هذا الكلام آنذاك”.