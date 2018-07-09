بن سلمان ووزيرة الدفاع الفرنسية يوقعان اتفاقية “حماية المعلومات”

الرياض: وقع ولي العهد السعودي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اتفاقية معنية بحماية المعلومات.

جاء ذلك عقب اجتماع بين الجانبين الإثنين في جدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس″.

وبحث الاجتماع “مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الاقليمية”.

ووقع ولي العهد، ووزيرة الدفاع الفرنسية على اتفاقية بين البلدين “تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية”، حسب “واس″ دون تفاصيل أكثر.

والأحد، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزيرة الدفاع الفرنسية تطوير المجالات العسكرية بين البلدين. كما ناقش الجانبان، “تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها”.

وسنويًا، تنفق المملكة 70 مليار دولار على استيراد السلاح، حسب تصريح سابق لبن سلمان.

كما تستهدف رؤية السعودية المستقبلية 2030، توطين 50 في المائة من واردات المملكة من الأسلحة.

وخصصت السعودية 21.5 في المائة من موازنة 2018، للقطاع العسكري، بقيمة 210 مليارات ريال (56 مليار دولار). (الأناضول)