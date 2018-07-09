قرقاش: الإمارات تتعرض لحملة “تشويه وتلفيق”

“القدس العربي”: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، إن بلاده تتعرض لحملة تشويه ظالمة؛ لأنها تحملت مسؤولياتها بشجاعة في المنطقة.

واعتبر قرقاش، في تغريدات له على موقع “تويتر”، أن كل ما ورد عن أخبار متعلقة بمحاولات السيطرة الإماراتية على جزيرة سقطرى اليمنية، والسجون السرية الإماراتية في اليمن، “تلفيق”.

وتابع: “تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة، وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشة، ما هو إلا دليل آخر على نهجنا، نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام مليشيا تسترخص الأرواح، وتختبئ خلف النساء والأطفال”.

وعن مصدر الأخبار التي قال إنها “كاذبة وباطلة”، أشار قرقاش إلى أنها إما من “عدو يتجرع هزيمة تلو الأخرى، أو تيارات سياسة عاجزة ميدانها فنادقها”.

ولم يذكر قرقاش الأطراف التي يتهمها صراحة.