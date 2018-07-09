مصادر من جيش النظام: فشل الاتفاق بين القوات الروسية ومسلحي درعا

دمشق: أعلنت مصادر عسكرية من جيش النظام السوري، الإثنين، فشل الاتفاق بين القوات الروسية ومسلحي المعارضة في مدينة درعا البلد.

وقالت المصادر، إن الاتفاق بين القوات الروسية ومسلحي المعارضة في مدينة درعا البلد فشل، مشيرة إلى أن الوفد الروسي الذي كان في مدينة درعا عاد الى مقره.

ولفتت إلى أن حوالي 100 حافلة كانت موجودة في الملعب البلدي على مدخل مدينة درعا، غادرت المدينة باتجاه العاصمة دمشق.

وكشفت المصادر عن أن “وفداً روسياً وصل اليوم الى بلدة طفس شمال مدينة درعا للتوصل الى اتفاق مع مسلحي البلدة، بينما تابعت وحدات من جيش النظام طريقها للسيطرة على الحدود السورية الأردنية، حيث وصلت إلى بلدة زيزون جنوب غرب مدينة درعا، وسط انسحاب المسلحين باتجاه ريف درعا الغربي والقنيطرة “. (د ب أ )