إيرانيات يرقصن تضامنا مع “راقصة انستغرام” معتقلة- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت نساء إيرانيات فيديوهات لهن عبر الإنترنت وهن يرقصن، تضامنا مع فتاة، اعتقلت بعد نشرها فيديوهات راقصة لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتادت مائدة حجابري (18 عاما) تصوير نفسها وهي ترقص رقصات إيرانية وأخرى غربية، ثم نشرت المئات من مقاطع الفيديو على موقع “انستغرام”، ما جذب عشرات الآلاف من المتابعين.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الجمعة، ما وصفت باعترافات لبعض الفتيات من بينهن مائدة، وجميعهن “أقررن بذنب مخالفة المعايير الأخلاقية” في إيران. ووفق هذه “الاعترافات” فإن مائدة فعلت هذا من أجل زيادة عدد متابعيها على التواصل الاجتماعي.

وتشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران فيديوهات ورسائل تأييدا للفتاة، وكذلك هاشتاغات تحمل اسم “الرقص ليس جريمة”.

وتلزم الحكومة الإيرانية النساء بقواعد صارمة للزي، كما تحظر عليهن الرقص مع الرجال في الأماكن العامة، إلا إذا كان مع أعضاء العائلة المباشرين.

وأظهرت فيديوهات مائدة لاعبة الجمباز وهي ترقص بالمنزل، دون أن ترتدي حجاب، وهو سلوك دأبت عليه الفتاة من قبل.

وانتشرت فيديوهات مائدة على نطاق واسع ودفعت العديد من الفتيات لحذو حذوها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الإيرانيين.

وعلق المدون حسين روناغي: “إذا أخبرت الناس في أي مكان بالعالم، بأن فتيات في عمر 18 أو 19 عاما اعتقلن، بسبب الرقص أو السعادة أو الجمال، بذريعة نشر الفجور، بينما مغتصبو الأطفال وآخرون أحرار، فإنهم سيسخرون من الأمر، لأنه بالنسبة لهم غير معقول”.

وكتبت إحدى مستخدمات تويتر: “أنا أرقص لكي يروا (السلطات) أنهم لن يستطيعوا أن يأخذوا منا السعادة والأمل، بالقبض على الشباب والفتيات مثل مائدة”.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تعتقل فيها فتيات بسبب الرقص في إيران. وفي أغسطس/ آب الماضي، اعتقل مسؤول في مدينة مشهد، بعد ظهور لقطات فيديو تظهر حشدا من الرجال والنساء يرقصون في مركز للتسوق بالمدينة، كما اعتقل ستة أشخاص بسبب أدائهم رقصة زومبا.

وفي عام 2014، تعرض ستة شباب إيرانيين- نشروا فيديوهات لأنفسهم، وهم يرقصون على أغنية “هابي” للمغني الأمريكي فاريل ويليامز، في الشوارع وعلى أسطح المنازل في طهران- تعرضوا لأحكام مع وقف التنفيذ بالسجن لمدد تصل إلى عام، فضلا عن 91 جلدة.

من جهتها، قالت الشرطة الإيرانية إنها ستغلق الحسابات التي تنشر فيديوهات مشابهة لفيديو مائدة على انستغرام مضيفة “أن القضاء يدرس إمكانية حجب الموقع″.

يذكر أن إيران تحجب العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر، إلا أن الشباب الإيراني يتحدى تلك القرارات باستخدام برنامج تشفير.

وأطلق نشطاء إيرانيون هاشتاغات باسم الفتاة للتعبير عن تضامنهم معها، وللمطالبة بالإفراج عنها وبرفع القيود المفروضة على الرقص. كما تداول النشطاء مقطع فيديو بثته القناة الأولى الإيرانية، لشرطي وهو يحقق مع مائدة التي اعتذرت عما قامت به.

This Iranian girl was arrested in Tehran for uploading her dance videos in instagram. This is ridiculous! Dancing is Art, Not a Crime! #MaedehHojabri #Iran pic.twitter.com/FCJToJmxMX

I just heard the soviet style confessions of #MaedehHojabri crying on Iranian state TV IRIB! For posting 1 min videos of herself dancing on Instagram??? My heart is on fire for this 17 yr old innocent kid! #مائده_هژیری pic.twitter.com/2icLfiy27K

— farb || farbod fathalipouri (@farbodee) July 8, 2018