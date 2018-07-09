تايلاند: عدد الناجين من “فتية الكهف” يصل إلى 5

شيانغ راي: ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، أن عدد الناجين من الفتية المحاصرين في أحد كهوف تايلاند، وصل الى 5، وذلك بعد بدء المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ التي يشارك فيها غواصون دوليون.

وقالت شبكة “ITV New” البريطانية إنه تم إنقاذ الفتى الخامس من الكهف، وما تزال العملية مستمرة.

وأعلنت السلطات في تايلاند، الإثنين، بدء المرحلة الثانية من عملية إنقاذ بقية الفتية العالقين مع مدربهم، في أحد الكهوف شمالي البلاد.

يأتي ذلك غداة إطلاق العملية، صباح الأحد، نجحت السلطات خلالها بمساعدة غواصين دوليين، من إنقاذ 4 من الفتية المحاصرين بكهف غمرته المياه نتيجة الأمطار، منذ أكثر من أسبوعين. (الأناضول)