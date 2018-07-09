ما فائدة الحلمتين لدى الرجل؟

لندن – “القدس العربي”: يعتبر التساؤل حول فائدة وجود الحلمتين لدى الرجال، من الأسئلة الدارجة التي يعكف الكثيرون على البحث عن إجابة لها!

وقد ذكر موقع (RT)، أن الجنين في عمر 4-5 أسابيع يطور ما يسمى بمجاري الحليب بغض النظر عن جنسه، حيث عند نموه يتطور الصدر لدى الأنثى ليكبر وينشئ مجاري الحليب، بينما تبقى مجرد حلمتان عديمتا الفائدة لدى الذكر باستثناء بعض الدراسات، التي تقول أنها تساعد الرجل على الوصول إلى النشوة الجنسية.

ومن الجدير بالذكر ان أعضاء الجنين التناسلية تنمو حسب “النمط النسائي” حتى عمر شهرين، حيث يغير هرمون التستوستيرون الذكوري نمو الأعضاء التناسلية كما خلايا الدماغ، ولكن عندها تكون الغدد الحليمية قد تكونت، مشكّلة الحلمتين لدى الذكور والإناث على السواء.