حذر من “طوفان الفساد”.. خاتمي: إيران تراجعت 100 سنة في مجالي الديمقراطية والعدالة

لندن-”القدس العربي”:

حذرالرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من مخاطر “طوفان الفساد” على مستقبل بلاده.

وحمل خاتمي جميع الوكالات والجهات الحكومية الإيرانية المسؤولية عما حدث في يناير الماضي، في إيران من “استياء” شعبي.

وفي بيان نشره موقع خاتمي الإلكتروني اعتبر خاتمي أن بلاده عادت 100 سنة للوراء في ما يتعلق بالديمقراطية والعدالة.

وتضمنت كلمة خاتمي أمام فريق من الشباب مساء السبت، وفقا لـ”بي بي سي” التي نقلت عنه “لقد تراجعنا كثيرا في حربنا ضد الفساد وتوفير العدالة في المجتمع والتي تعد الركيزة الأساسية لمبادئنا”.

وقال خاتمي إن رجل الدين آية الله النائيني منذ 100 سنة مضت دافع عن حقوق ووجود المسيحيين والزرادشتيين واليهود في البرلمان، وأضاف مكملا ” إيران اليوم متخلفة وتمنع وجود غير المسلمين حتى في مجلس المدينة”.

ويذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق جرى تحديد ظهوره الإعلامي في السنوات الأخيرة، بجانب حظر نشر صوره أو اسمه في الصحافة ووسائل الإعلام داخل إيران.