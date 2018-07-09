حذر من “طوفان الفساد”.. خاتمي: إيران تراجعت 100 سنة في مجالي الديمقراطية والعدالة
لندن-”القدس العربي”:
حذرالرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من مخاطر “طوفان الفساد” على مستقبل بلاده.
وحمل خاتمي جميع الوكالات والجهات الحكومية الإيرانية المسؤولية عما حدث في يناير الماضي، في إيران من “استياء” شعبي.
وفي بيان نشره موقع خاتمي الإلكتروني اعتبر خاتمي أن بلاده عادت 100 سنة للوراء في ما يتعلق بالديمقراطية والعدالة.
وتضمنت كلمة خاتمي أمام فريق من الشباب مساء السبت، وفقا لـ”بي بي سي” التي نقلت عنه “لقد تراجعنا كثيرا في حربنا ضد الفساد وتوفير العدالة في المجتمع والتي تعد الركيزة الأساسية لمبادئنا”.
وقال خاتمي إن رجل الدين آية الله النائيني منذ 100 سنة مضت دافع عن حقوق ووجود المسيحيين والزرادشتيين واليهود في البرلمان، وأضاف مكملا ” إيران اليوم متخلفة وتمنع وجود غير المسلمين حتى في مجلس المدينة”.
ويذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق جرى تحديد ظهوره الإعلامي في السنوات الأخيرة، بجانب حظر نشر صوره أو اسمه في الصحافة ووسائل الإعلام داخل إيران.
مارستم المظلومية على الشعب باسم الثورة و غرقتم في الوحل في المنطقة انتقاما من مظلومبة تاريخية ارتكبها اهلكم و إلا لمادا علي كان خليفة من الخلفاء و كدا الدب الداشر تورط في الوحل باسم مظلومبة مزيفة كلكم ديكتاتور تستعملون الدين أيديولوجية للسيطرة و الطغيان
تعلموا من دول علمانية حققت الرفاهية و العدل لشعوبها بدون اي ديانة..سبحان الله