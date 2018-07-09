سلطات الاحتلال تعاقب غزة وتغلق معبر كرم ابو سالم

لندن-”القدس العربي”:

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميا إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، وذلك رداً على الطائرات الورقية التي تتسبب باندلاع الحرائق في محيط غزة.

ويأتي القرار حسب ما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال إثر مقترح تقدم رئيس الأركان غادي أيزنكوت لزيادة الضغط على حركة حماس، ووافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مشدداً على أن تل ابيب ستكثف من إجراءات الضغط والعقوبات ضد حماس في غزة.

ويتضمن القرار حسب مصادر صحافية منع إدخال معظم السلع عدا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والابقار والأعلاف والقمح والقش.

واستثنى القرار الإمدادات الإنسانية (بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية) والتي سيتم الموافقة عليها كلُ على حدة من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق”.

كما تضمن القرار منع عمليات الاستيراد والتصدير لقطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد من9 أميال إلى 6 أميال.