وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد يزور دمشق ويلتقي مسؤولين في نظام الأسد

لندن – “القدس العربي”: يصل وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء عدد من المسؤولين السوريين.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، قوله إن الوفد “سيكون برئاسة عزام الأحمد، وسيبحث مع الجانب السوري مستجدات الوضع السياسي في المنطقة وصفقة القرن ووضع المخيمات”.

وسائل إعلام فلسطينية، بينت أن الوفد، “سيلتقي بعدد من الشخصيات الرسمية في الحكومة السورية.

وأوضحت أن “أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وأوضاع مخيم اليرموك ستكون على رأس قائمة المباحثات”.