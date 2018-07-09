القائم بالأعمال الأمريكي: قطر في وضع يؤهلها لتصبح أنموذجاً في المنطقة

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي:

قال القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة، راين كليها إن تقرير الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإتجار في البشر للعالم 2018، صنف دولة قطر في المرتبة الثانية من حيث الجهود المتزايدة لمكافحة الاتجار في البشر وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات التي يقوم عليها التقرير.

وفي مقال له، نشر بالصحف المحلية القطرية، قال القائم بالأعمال الأمريكي “إن الإتجار في البشر، أو ربما كان من الافضل تسميته بالرق الحديث، جريمة تمس ما يقدر بنحو 25 مليون من الضحايا حول العالم، مبينا أن قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر.

وأشار راين كليها إلى أن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أطلق الاسبوع الماضي تقرير الإتجار في البشر للعالم 2018، وهو مستند يوثق جهود 187 حكومة في مكافحة الاتجار في البشر، منوها إلى أن التقرير أداة فاعلة لتشجيع كل الحكومات بما فيها الحكومة الامريكية لتبذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلة. بالإضافة الى تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه التجارة. كما يؤكد التقرير ايضاً على أهمية قوانين مكافحة الاتجار في البشر وانفاذ القوانين التي تركز على الضحايا والعناية بهم والبرامج والسياسيات التي تمنع استغلال البشر.

وأثنى كليها على تصنيف قطر في تقرير الخارجية الأمريكية قائلاً: “صنف تقرير هذا العام دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات التي يقوم عليها التقرير. وقد اوضح تقرير وزارة الخارجية ان قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر. وكما هو الحال بالنسبة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة، فإن التقرير يشير الى انه لازال هناك المزيد الذي يتعين القيام به”.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية الامريكية تراعي عند تصنيفها للدول ثلاثة جوانب، هي الملاحقة القضائية والحماية والوقاية. وقد حققت قطر تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة الماضية.وتمثل هذه الجهود رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر في مواجهة الرق الحديث.

قطر زادت من مقدار الحماية لعمال المنازل

وتابع القائم بالأعمال الأمريكي: “لقد زادت قطر من مقدار الحماية المتوفرة لعمال المنازل الضعفاء من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من الحقوق الهامة للعمال المنزليين وتفرض حداً أدنى للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من خلال حملات التوعية الموسعة والنهوض بنظام العقود الإلكترونية الرائد للعمال الجدد الذي يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم التوظيف التعسفية”.

وأضاف: “كما وضحت جدية قطر في تحقيق الاصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير 2018 حينما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول مكافحة الاتجار في البشر. منذ توقيع مذكرة التفاهم، أقامت السفارة الامريكية وشركاؤها في العديد من الوزارات القطرية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية. إن شراكتنا وتعاوننا لهزيمة هذه الجريمة لم تكن أقوى في اي وقت مضى مما هي الآن”.

وأوضح القائم بالأعمال الأمريكي أن “منظمات المجتمع المدني في قطر مثل متاحف مشيرب والجمعيات الخيرية المحلية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة قطر للعمل الاجتماعي شركاء أساسيين في التصدي للمشكلة. تقر الحكومة الأمريكية الجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية والعديد من النقابات العمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطر. بما أن الاتجار في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة”.

وهنأ اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر،و التي ستصدر هذا العام – ولأول مرة – تقريرها الخاص حول الإتجار في البشر والذي يستعرض التحديات التي تواجهها البلاد والنجاحات التي حققتها، مشيداً بتصدي اللجنة لهذا العمل الهام وعلى سعيها لتعزيز الشفافية وتحسين الأداء في كافة المؤسسات الحكومية المعنية.

وخلص راين كليها إلى القول: “إن الرسالة التي تضمنها تقرير هذا العام تحدث عن قوة الجهود المتكاتفة وفاعلية الروابط المجتمعية. أن الرق الحديث حقيقة هنا في قطر كما هو حقيقة في كل منطقة وبلد في العالم. لكن يمكننا جميعاً ايجاد طرق للمساهمة في الحل. وعندما نفعل ذلك فإننا جميعا نتخذ خطوات لإنهاء الإتجار في البشر وحماية ضحاياه الاكثر ضعفا وجعل مجتمعاتنا وعالمنا مكانا أكثر أمانا وأفضل للعيش والازدهار”.

وكان القائم بالأعمال الأمريكي أعلن سابقا عن زيارة مرتقبة لوفود من بلاده إلي قطر، لتبادل المعلومات ولقاء مسؤولين في وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، لبحث طرق تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن قطر أحرزت تطوراً مستمراً في الاهتمام بالقضية، وأكد أن واشنطن مستعدة لمساعدة قطر حتى تكون رائدة في هذا المجال عالمياً.

وجاءت تصريحات ريان كليها على هامش تسليمه نسخة من تقرير الخارجية الأمريكية حول الجهود التي بذلتها قطر لمكافحة الاتجار بالبشر إلى «بيت بن جلمود» في متاحف مشيرب بالدوحة، تسلمه حافظ علي، رئيس متاحف مشيرب.