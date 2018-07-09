ومن الحب ما قتل.. رجل ألماني يحاول اختطاف صديقته خوفا من الانفصال عنها

بفورتسهايم-ألمانيا :كشفت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين عن محاولة رجل اختطاف صديقته خوفا من الانفصال عنها.

وذكرت الشرطة اليوم أن الرجل 22/ عاما/ توجه إلى شريكه حياته في مقر عملها في متجر بمدينة بفورتسهايم بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا أول أمس السبت، وسحبها إلى الخارج ودفعها إلى داخل سيارته، بينما كانت تدافع عن نفسها بقوة وتصرخ طلبا للمساعدة.

وأضافت الشرطة أن سبعة شباب أرادوا مساعدة السيدة 22/ عاما أيضا/ ولكنهم لم يستطيعوا إيقاف الرجل الغاضب.

وجاء في تقرير الشرطة أنهم أحاطوا بالسيارة، التي عادت إلى الخلف واصطدمت بشاب / 14 عاما/ في خصره.

ولكن الشرطة استطاعت توقيف الرجل بعد ذلك بوقت قصير على طريق سريع، وتم نقل صديقته التي كانت مصابة بكدمات إلى المستشفى.(د ب أ).