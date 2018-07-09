موسكو ترد على الـ CIA : قبلنا التهنئة ويرجى تحديث خريطة روسيا

لندن-”القدس العربي” طلبت السفارة الروسية في واشنطن، في رد لها على تهنئة المخابرات المركزية الأمريكية للمتأهلين الى ربع النهائي في المونديال، من خلال” تويتر” قبل المباراة التي جمعت روسيا وكرواتيا، تهنئة مرفقة ببعض الاحصائيات، وفي تغريدة أخرى نشرت خريطة اظهرت أراضي روسيا دون شبه جزيرة القرم.

وفقا لما اوردته ” نوقوستي” فقد جاء رد السفارة على التهنئة بالقول “قبلنا تهنئة وكالة المخابرات المركزية، ويرجى تحديث خريطة روسيا الموجودة لديكم” كما ارفقتها بخارطة لروسيا الاتحادية مع القرم”.