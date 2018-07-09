برلمانية أردنية “تلعب” أثناء كلمة الرزاز وتشعل جدلاً واسعاً ـ (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة غضب واسعة، لبرلمانية أردنية وهي منهمكة في لعبة على هاتفها الجوال أثناء كلمة رئيس الحكومة عمر الرزاز أمام مجلس النواب اليوم، الاثنين.

ونشرت صحيفة “الغد” الأردنية، على حسابها على “تويتر” مقطع الفيديو الذي يظهر أحد أعضاء مجلس الأعيان الأردني ـ لم يذكر اسمها ـ منشغلة بلعبة على هاتفها النقال أثناء إلقاء رئيس الحكومة عمر الرزاز بيانه الوزاري ”.

مشهد البرلمانية الأردنية، انتقل للتداول من قبة البرلمان إلى الفضاء الاجتماعي ، حيث طالب مدونون بإقالة البرلمانية، بينما دعا البعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى إلغاء المجلس برمته.