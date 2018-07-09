لويس إنريكي يتولى تدريب منتخب إسبانيا حتى 2020

مدريد : أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين تعيين لويس إنريكي لتدريب المنتخب الوطني لمدة عامين.

وقال روبياليس “اتخذنا القرار بالإجماع. أحب التزامه ولقد رفض عروضا أخرى بمقابل مادي أكبر من أجل تدريب إسبانيا. إنه كمدرب يملك كل المتطلبات التي يبحث عنها الاتحاد”.

وسبق للويس إنريكي، لاعب وسط سبورتنغ خيخون وريال مدريد وبرشلونة السابق، الفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات خلال مسيرته كمدرب للنادي الكتالوني من 2014 وحتى 2017.

وتولى لويس إنريكي تدريب سيلتا فيغو وفريق الرديف ببرشلونة وقضى العام الماضي في راحة بعدما غادر برشلونة في مايو أيار 2017.

وسيشغل لويس إنريكي المنصب بعد المدرب المؤقت فرناندو هييرو الذي قاد منتخب بلاده في كأس العالم بعدما أقيل يولن لوبتيغي قبل يوم واحد من انطلاق النهائيات بسبب تفاوضه للانتقال لتدريب ريال مدريد.

وأعلن هييرو أمس الأحد أنه سيترك منصبه كمدير رياضي للاتحاد الإسباني بعد مسيرة سيئة للمنتخب شهدت الخروج من دور الستة عشر لكأس العالم بعد التعثر في ركلات الترجيح أمام روسيا صاحبة الأرض.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الاتحاد الإسباني تعيين خوسيه مولينا في منصب المدير الرياضي خلفا للمدافع السابق هييرو.

وقال روبياليس أيضا، قبل تعيين لويس إنريكي، إن لاعبي المنتخب الوطني لم يشتركوا في قرار اختيار المدرب الجديد.

وستكون أول مباراة للمدرب لويس إنريكي مع إسبانيا عند اللعب في ضيافة إنكلترا في استاد ويمبلي في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل في بطولة دوري الأمم الأوروبية الجديدة.

وسبق للويس إنريكي خلال تدريب برشلونة العمل مع مجموعة من لاعبي منتخب إسبانيا مثل جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجيرار بيكي إضافة إلى أندريس إنيستا الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كأس العالم.

ولم يحدد المدافع بيكي إذا ما كان سينفذ ما قاله سابقا في 2016 بخصوص رغبته في اعتزال اللعب الدولي بعد كأس العالم في روسيا.( رويترز).