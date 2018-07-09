تشافي يُحّمل ريال مدريد مسؤولية خروج إسبانيا من المونديال

لندن-”القدس العربي”:

أصر قائد المنتخب الإسباني السابق تشافي هيرنانديز، على أن إدارة ريال مدريد، تتحمل الجزء الأكبر من الخروج المُبكر للمنتخب من نهائيات كأس العالم، بالهزيمة أمام البلد المُنظم روسيا في دور الـ16، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بهدف لمثله، قبل أن تبتسم ركلات الجزاء الترجيحية للدببة.

وسجل قائد السد القطري اعتراضه على ما فعله رئيس الميرينغي فلورنتينو بيريز، بالتفاوض والتعاقد مع المدرب جولين لوبيتيغي، بعد وصول بعثة لا روخا الأراضية الروسية، الأمر الذي أضر بمصالح المنتخب، وجعل الاتحاد يستبدل لوبيتيغي بفرناندو هييرو قبيل ساعات من مواجهة البرتغال في افتتاح الدور الأول للمونديال، ليدفع المنتخب الإسباني الثمن بالخروج مُبكرًا من البطولة، رغم أنه كان يُعّد من أقوى وأبرز المُرشحين للوصول لأبعد مكان في موسكو.

وفي رده على سؤال حول رأيه في خروج إسبانيا المُبكر من كأس العالم، وأسباب الخروج، فأجاب لصحيفة “الآس″ المحلية “أنا حزين ومُحبط بكل تأكيد، لقد قابلت لوبيتيغي وكان يبدو وكأنه على أتم الاستعداد للمونديال ، ويعلم ما الذي يفعله، كما أنه عرف اللاعبين وتقرب منهم بشكل جيد للغاية خلال عامين من العمل، لقد كان قائدًا جيدًا للمنتخب، وكوني منتمي لبرشلونة لا يجعلني ضد ريال مدريد على طول الخط، لكن ما حدث كان خطأ وأضر بالمنتخب الاسباني”.

من جهة أخرى، سُئل عما إذا كان يشعر أن من حقه التواجد في الطاقم الفني للمنتخب الإسباني في المرحلة القادمة، بعد تولي لويس إنريكي المهمة بشكل رسمي لمدة عامين، فكانت إجابته ” لا أعتقد أنني مستعد أبدًا، كما أنني لا أملك المؤهلات المطلوبة بعد، ولا أرى نفسي مديرًا فنيًا للمنتخب في الوقت الحالي. هل توقعت خروج البرازيل من دور الثمانية؟ في الحقيقة كنت من المجموعة التي تُرشح البرازيل للفوز بكأس العالم، هم منتخب منظم والمدرب تيتي أعطى إضافة لا بأس بها، لكن بلجيكا أجادت بشكل لا يُصدق أمامهم”.