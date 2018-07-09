الحكومة البريطانية في أزمة بعد استقالة وزيرين بسبب الخلافات حول بريكست

لندن: تلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، ضربة مزدوجة مع استقالة وزيرين من العيار الثقيل في حكومتها، ما عكس الخلافات بشأن مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست. وكان وزير بريكست المناهض للفكرة الاوروبية ديفيد ديفيس استقال، مساء الأحد، تعبيرا عن رفضه لخطة ماي للإبقاء على علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست المقرر في 29 مارس/آذار 2019. ووصفت الخطة بانها “بريكست ناعم” يتعارض مع “بريكست قاس″ يدعو له انصار القطيعة الواضحة مع بروكسل. وبعد ظهر الاثنين، اختار وزير الخارجية بوريس جونسون المنحى نفسه، وذلك قبيل كلمة ماي أمام النواب، لعرض خطتها التي تم اعتمادها، مساء الجمعة، خلال اجتماع لحكومتها عقد في مقر الاقامة الريفي للحكومة الواقع على بعد 70 كلم شمال غربي لندن.

وقالت ماي أمام النواب “نحن على خلاف بشأن الطريقة الفضلى لتنفيذ تعهدنا المشترك بتفعيل نتيجة استفتاء” يونيو/حزيران 2016 الذي أيد فيه 52 في المئة من البريطانيين خروج المملكة من الاتحاد. ودافعت عن استراتيجيتها التي قالت انها الأفضل لمستقبل البلاد.

وبعد أشهر من الانقسامات في صفوف الأغلبية المحافظة بشأن مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل، كانت ماي تعتقد أنها توصلت إلى توافق وبات بإمكانها أن تدافع بحرية عن خطتها في بروكسل.

“لكن وهم الوحدة لم يدم سوى 48 ساعة”، بحسب تصريحات زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن أمام البرلمان. وانتقد كوربن عامين من المماطلة و”الفرص الضائعة”.

وحذر كوربن من أن “مستقبل الوظائف والاستثمارات في خطر”، داعيا الحكومة إلى التحرك أو “الرحيل”.

وكانت الإشاعات تتواتر منذ أشهر بشأن رحيل ديفيس (69 عاما) الغاضب من مسار المفاوضات حتى وإن ظل في العلن يظهر ولاءه لماي.

في المقابل فان بوريس جونسون (54 عاما) الذي كان أحد زعماء حملة الخروج من الاتحاد الإوروبي، لم يكن يخفي معارضته لرئيسة الحكومة وينتقد علنا خياراتها دون أن يتعرض لأي عقاب.

أسواق قلقة

ويزيد رحيل جونسون من فرص رؤية ماي تواجه تصويت تحد داخل حزبها الذي ستتوجه إليه، عصر اليوم ، وسط أجواء محمومة بحسب الصحافة البريطانية.

ويرى أنصارها أنها ستفوز في مثل هذا التصويت حيث لا يبدو أن هناك حاليا من بامكانه جمع المحافظين حول موقف مشترك. لكن إذا خسرت التصويت فإن بوريس جونسون سيكون أحد المرشحين لخلافتها.

في الأثناء أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم سريعا إعلان اسم خليفة جونسون في الخارجية.

في المقابل، فإن خليفة ديفيس هو دومينيك راب (44 عاما) وزير الدولة الحالي للإسكان.

وسيتحمل هذا النائب المشكك بجدوى الاتحاد الأوروبي عبء تمثيل المملكة المتحدة في مفاوضات خروجها من التكتل، والتقاتل مع القادة الأوروبيين الذين ملّوا من مماطلة الحكومة البريطانية حول توجهات بريكست لتسعة أشهر.

وأكدت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن هذه الاستقالة لا تشكل بالنسبة إليها مشكلة للمفاوضات. وصرّح المتحدث باسم المفوضية مرغريتيس سخيناس، قبل استقالة جونسون، “سنواصل التفاوض بنية حسنة مع رئيسة الوزراء (تيريزا) ماي والمفاوضين البريطانيين”.

كما استقال وزير الدولة لبريكست ستيف بايكر احتجاجا على خطة ماي التي اعلن عنها، مساء الجمعة، والتي تنص على إقامة منطقة تبادل حر ومنوال جمركي جديد مع باقي الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي وذلك بهدف استمرار التجارة مع القارة الاوروبية من دون مشاكل.

ورحّبت أوساط الاقتصاد والمال من جهتها بمشروع ماي ورأت أنه يتضمن منعطفا طفيفا نحو “بريكست ناعم” يلبي رغباتهم.

لكن الأسواق البريطانية بدت قلقة إثر استقالة جونسون خشية سقوط الحكومة ما أدى إلى تراجع الجنيه الاسترليني.

(أ ف ب)