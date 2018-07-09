بوفون: سأكون أفضل مع باريس وهذا من نصحني بالتوقيع

لندن-”القدس العربي”:

تَعهد أسطورة حراسة مرمى إيطاليا جيانلويجي بوفون، بتقديم أفضل ما لديه وبذل قصارى جهده، لناديه الجديد باريس سان جيرمان، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الاثنين، بعد مشاركته في أول حصة تدريبية مع بطل الليغ1، منذ إعلان انضمامه في صفقة انتقال حر نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بطل العالم في أول لقاء صحافي بقميص العملاق الباريسي “متى بدأت المفاوضات؟ في الحقيقة بدأت في مايو وكانت مفاجأة سارة بالنسبة لي، أود القول بأنني كنت أفكر في مستقبل مُختلف تمامًا عن هذه اللحظة، لكن كان لدي الأمل والطموح أن يحدث شيء ما، وعندما تلقيت العرض. شعرت أنني ما زالت أمتلك شيئًا لأعطيه، وكما تعرفون، لا يُمكن التنبؤ أبدًا بما سيحدث في الحياة”.

وفي رده على سؤال، ما إذا كان طموح الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا هو السبب الرئيس، الذي دفعه للموافقة على العرض الفرنسي، فأجاب “أعتقد أننا جميعًا نعرف أن النادي يُخطط للفوز بدوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة، ومن قبلي قدومي، وفي اعتقادي الشخصي دوري الأبطال ليس هاجسًا، لكن من الواضح أنها بطولة مُثيرة للاهتمام”.

وأضاف “لماذا قبلت العرض؟ ببساطة واختصار لكي أكون أفضل. أعتقد أنني أستطيع مساعدة الفريق على التَحسن. لكن في بداية الموسم، من الصعب التركيز على بطولة مُعينة، هدفنا بطبيعة الحال كل البطولات، وكما كنت رقم 1 في بارما على مدار 10 سنوات ومع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا أكثر من 17 عامًا، سأبذل كل في في وسعي لمساعدة زملائي في الفريق وليس فقط حماية المرمى”.

أما عن تقدمه في السن واحتمال اعتزاله بعد عام أو اثنين بحد أقصى، قال “توقفت عن العد. أتذكر أنني عندما وصلت للثلاثين من عمري، كنت أظن أنني سألعب عامين إضافيين فقط، لكني لم أتوقف، وها أنا الآن قد وصلت لعامي الأربعين ولا أفكر في الاعتزال، ما أستطيع قوله أنني سأستمر في الملاعب إلى أن أشعر أن جسدي لم يَعد قادرًا على التَحمل”.

وختم “وصلت لمنطقة الراحة في تورينو، عكس ما أُحبه. أُحب دائمًا التحديات، واليوم شاركت في أول حصة تدريبية مع فريقي الجديد في باريس، كان لحظات جميلة، وفي غضون شهر من الآن، سأكون على تواصل مع عدد أكبر من الناس، وسأشعر براحة أكبر، لذا أنا على يقين بأنني سأكون شخصًا وحارسًا أفضل لأنني أعمل بشكل مختلف. ما دور بليز ماتويدي في الصفقة؟ لقد لعبت معه لمدة عام، لكنه شخص عاطفي واقتربت منه كثيرًا، وقال لي منذ فترة باريس سان جيرمان بحاجة لشخص مثلك، وستشعر بالراحة والسعادة هناك، وحقًا أخذت بنصيحته”.