مزق جسدها بالمقص واختفى .. فنانة سريلانكية لاقت مصرعها على يد زوجها ! – (فيديو)

لندن – “القدس العربي ” : وقعت الملحنة والمنشدة السيريلانكية المعروفة “برياني جاياسينغ” ضحية جريمة بشعة على يد زوجها.

وقد عثرت الشرطة على الفنانة البالغة من العمر 51 عاما وهي مقتولة بطريقة وحشية في منزلها.

وبعد معاينة الجثة ومكان الجريمة توصلت التحقيقات إلى تفاصيل الحادثة، وهي أن خلافاً عائلياً نشب بين الزوجين فانقضّ على إثره الرجل بالضرب المبرح على زوجته.

وبعد تطوّر الإشكال طعنها و مزق جسدها بالمقص قبل أن يترك الجثة في المنزل ويهرب من مكان الجريمة.

يذكر أن الجيران سمعوا الخلاف الحاصل بين الزوجين لكن الشرطة وصلت بعد ان فارقت برياني الحياة .

تعتبر برياني منشدة طرب من النوع الكلاسيكي، بحسب ما نسمعها في الفيديو المرفق، أم لعدد من الأبناء، اثنان منهم من زوجها الذي أقدم على قتلها لسبب غير معروف بعد.