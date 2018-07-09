﻿

الرئيس المكسيكي المنتخب يعتزم البحث عن “مجالات للتفاهم” مع ترامب

Jul 09, 2018
الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي المنتخب لوبيز أوبرادور

مكسيكو سيتي: يسعى الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى التوصل إلى “مجالات للتفاهم” مع الولايات المتحدة، حسبما قال وزير خارجيته المستقبلي مارسيلو إبرارد، اليوم الإثنين.

وقال إبرارد لراديو فورمولا: “لقد تعرضت المكسيك والمكسيكيون لمعاملة سيئة للغاية”، لكن “ما نحتاج للبحث عنه الآن هو مجالات للتفاهم”.

وأدلى إبرارد بهذه التصريحات قبل أربعة أيام من لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع لوبيز أوبرادور خلال زيارة للمكسيك.

وفاز الرئيس الشعبوي اليساري في انتخابات الأول من يوليو/تموز في وقت يشهد توترا مع الولايات المتحدة بسبب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدفق المهاجرين عبر المكسيك، وخططه لجعل المكسيك تدفع ثمن جدار حدودي وإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية “نافتا”.

وقال إبرارد “الأسهل في السياسة الخارجية.. هو تضخيم الصراع.. أدرك أن مهمتي هي الدفاع عن كرامة المكسيك ومصالحنا والسعي إلى مجالات للتفاهم من أجل تحقيق التقدم في النهاية.”

وتابع أن حكومة لوبيز اوبرادور ستتبنى موقفا أكثر حيادية تجاه دول أخرى مثل فنزويلا ونيكاراغوا.

وأضاف “أعتقد أن عدم التدخل هو مبدأ مهم للغاية بالنسبة للمكسيك”.

(د ب أ)

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left