شعبية صلاح الجارفة تضعه في موقف لا يُحّسد عليه -(صور)

لندن-”القدس العربي”:

وضع النجم المصري محمد صلاح، نفسه في موقف لا يُحّسد عليه، بفشل محاولة تنكره في شوارع دبي، حيث يستكمل هناك عطلته الصيفية رفقة زوجته وطفلته مكة، تمهيدًا للتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقضاء ما تبقى من الإجازة قبل انضمامه لمعسكر ليفربول يوم 20 يوليو / تموز الجاري.

واعتقد الفرعون أنه بارتداء ملابس غريبة ووضع “كاب شاو” على الرأس، ستنجح خطة التخفي، كي يتحرك بسهولة في شوارع المدينة المزدحمة، إلا أنه سرعان ما تعرف عليه كل من دقق النظر قليلاً في ملامحه، ليسقط في المحظور، بتجمع المُحبين حوله، لأخذ توقيعات بخط يده والأهم التقاط صورة “السيلفي”، كما يتكرر معه المشهد أينما ذهب لأي مكان في العالم.

وتفنن عشاق صلاح في مداعبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات ساخرة من فشل محاولة التنكر، وبعض من التقط الصور مازح أفضل لاعب في البريميرليغ قائلاً “أبو صلاح بينتكر فاكر ان مفيش حد هايعرفه”، مع رموز تدمع من الابتسامة، مُرفقة بصورته مع صلاح وهو يضحك بعد انكشاف حيلته، وكأنه يقول “ما باليد حيلة”، ليتفاعل مع الموقف الطريف الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.