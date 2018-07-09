الحبس 3 أشهر لنائب أردني اعتدى على زميله

لندن-”القدس العربي”:

أكد عضو مجلس النواب الأردني النائب محمد الرياطي، إن قراراً قضائياً صدر بحق زميله النائب يحيى السعود، على خلفية الحادثة التي وقعت بينهما قبل عدة أشهر في مقر رئاسة الوزراء.

وكتب الرياطي في صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلا: “بناءا على رغبتكم وفزعتكم وطلبكم مني في حينه بعدم التنازل واللجوء الى القضاء، فإن القضاء أصدر قراراً بحبس النائب يحيى السعود لمدة 3 أشهر”.

وأعرب الرياطي عن أسفه لما وصلت اليه الامور، لكنه قال: “لم يكن أمامي الا هذا الخيار او اللجوء للبلطجة التي ارفضها”.

وكان النائب الرياطي قد اتهم السعود بالاعتداء والتهجم عليه في مكتب امين عام رئاسة الوزراء، واستصدر حينها تقريرا طبيا يفيد بانه يعاني ألما في الصدر والمعدة وضيق نفس جراء هذا الحادث.