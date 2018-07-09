وفاة فنانة مزّق زوجها جسدها بالمقص

لندن-”القدس العربي”:

عثر رجال الشرطة في سيريلانكا على جثة الفنانة المعروفة برياني جاياسينغ، 51 عامًا، مقتولة في منزلها.

وكشفت التحقيقات أن زوج الفنانة انهال عليها بالضرب المبرح، ثم طعنها ومزّق جسدها بالمقص، وحين شعر بمعرفة الجيران للأمر، تركها تنزف وغادر مسرعًا، إلى أن حضرت الشرطة إلى المنزل، وكانت جاياسينغ تنازع الموت، وتم نقلها لمستشفى قريب، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأعلن خبر وفاتها من قبل أفراد عائلتها، حيث قاموا بتغيير صورتها على صفحتها في “فيسبوك” إلى علم أبيض (وهو لون الحداد في سيريلانكا)، مرفقة بتعليق: “فلترقدي بسلام. “.