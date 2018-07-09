قبول اقتراح إقامة مباراة السوبر الإسبانية في أحد أجمل مدن المغرب

لندن-”القدس العربي”:

أكدت التقارير الواردة من المغرب، قبول الاقتراح الذي تقدم به رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، لإقامة مباراة كأس السوبر الإسبانية بين برشلونة وإشبيلية في إحدى المدن المغربية، لتكون المرة الأولى التي تُقام فيها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد خارج إسبانيا.

وكان روبياليس، قد اقترح في وقت سابق من اليوم الاثنين، فكرة تعديل نظام كأس السوبر الإسبانية، لتُقام من مباراة واحدة، بدلاً من مباراتين (ذهاب وعودة)، وأن تُلعب خارج البلاد، وتحديدًا على ملعب “ابن بطوطة” التابع للمدينة المغربية الساحلية الساحرة طنجة ،والتي سبق وان استضافت السوبر الفرنسي.

وجاء نص البيان الذي نشره موقع الاتحاد الإسباني على موقعه الرسمي على النحو الأتي ” لقد قررنا إجراء كأس السوبر المحلي من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب كما كان متبعًا من قبل يوم 12 أغسطس/ آب المقبل، وذلك حتى لا تؤثر هذه المباراة على موعد انطلاق الدوري المحلي (الليغا). القرار جاء باتفاق مع رابطة الدوري الإسباني الممتاز “الليغا”.

وأوضح البيان “اقتراح رئيس الاتحاد بخوض المباراة في المغرب يعود إلى أن درجات الحرارة في المغرب ستكون ملائمة، وسوف نتجنب إقامتها في درجة حرارة عالية، كما سيتم تخصيص 6 آلاف تذكرة لكل فريق”.

وينتظر الاتحاد الإسباني للعبة، موافقة “فيفا” لإقامة اللقاء في طنجة، وفي حال عدم الموافقة، فإن العاصمة مدريد ومدينة فالنسيا، يعتبران الأكثر ترشحًا لاحتضان المواجهة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول رفض الإفصاح عن اسمه في الجامعة المغربية لوكالة لـ”الأناضول”، إنه تم التطرق لهذا الاقتراح على هامش المباراة التي جمعت بين المنتخبين في بطولة كأس العالم في روسيا.

وأضاف، “مباراة السوبر الإسباني، ليست مواجهة عادية، الملايين من عشاق الكرة الإسبانية، ستتجه أنظارهم للمدينة المغربية.