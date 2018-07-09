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أمير قطر يهنئ الشعب التركي بانتقاله إلى عهد سياسي جديد- (تغريدة)

Jul 09, 2018
الأمير تميم يهنئ الرئيس التركي
شارك الأمير تميم، الإثنين، بمراسم تنصيب الرئيس التركي في أنقرة

الدوحة: هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشعب التركي بالعبور إلى النظام الرئاسي.

وقال آل ثاني عبر “تويتر”، الإثنين، “أهنئ الشعب التركي الشقيق بهذا الإنجاز السياسي وأتمنى له مزيدًا من الازدهار والتقدم وهو ينتقل إلى عهد سياسي جديد”.

كما وجه تهنئته إلى أردوغان قائلًا، “كما أبارك للقيادة التركية هذا الانتقال الهام الذي أرجو أن يكون فاتحة خير على الجمهورية التركية وشعبها وأحزابها وقواها”.

وشارك أمير قطر، الإثنين، في مراسم تنصيب أردوغان رئيسًا لتركيا والتي جرت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحضور قادة 22 بلدًا، ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلًا عن أمناء 6 منظمات دولية.

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