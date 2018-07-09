كرواتيا تعتذر لروسيا عن تصرف “فيدا”

موسكو: اعتذر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، لدولة روسيا عما بدر من مدافعه دوماغوف فيدا إثر رفعه شعارًا سياسيًا عقب نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخبين في رفع نهائي المونديال.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، “الاتحاد الكرواتي يرغب في الاعتذار للجماهير الروسية بسبب تصرفات أعضاء بعثة المنتخب”.

اكتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الأحد، بتوجيه تحذير إلى فيدا متجنبا إيقافه من خوض بقية مباريات منتخب بلاده في مونديال روسيا.

جاء تحذير “فيفا” بعدما ظهر فيدا في مقطع فيديو عقب مباراة روسيا السبت في ربع نهائي المونديال رفقة زميله أوجنين فوكويفيتش وهو يردد “المجد لأوكرانيا”.

وأشارت وسائل إعلامية مختلفة إلى أن فيدا لديه سابقة قديمة وهو يهاجم الحكومة الروسية ويعلن دعمه لأوكرانيا.

ويحظر “فيفا” قيام الجماهير أو اللاعبين بأي شعارات أو هتافات سياسية أو عنصرية داخل المستطيل الأخضر بأي بطولة عالمية.

وتأهلت كرواتيا إلى المربع الذهبي للمونديال بعد الفوز على روسيا في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتواجه كرواتيا نظيرتها إنكلترا في المربع الذهبي للبطولة بعد غد الأربعاء.

وتشهد مناطق شرقي أوكرانيا، اشتباكات بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، اندلعت على إثر توتر بدأ بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.(الأناضول).