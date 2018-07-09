أردوغان يعلن تشكيلة حكومته 

أنقرة: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، تشكيلة حكومته الجديدة، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.

وفي مؤتمر صحافي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة، أعلن أردوغان أن التشكيلة ضمت نائبا للرئيس و16 وزيرا.

واختار أردوغان فؤاد أوقطاي نائبا للرئيس، وبراءت ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية، وفاتح دونماز وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.

وحافظ على منصبه كل من؛ وزير العدل عبد الحميد غُل، ووزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو.

وتم تعيين مراد قوروم وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، وضياء سلجوق وزيراً للتربية، ومحمد قصاب أوغلو وزيرا للشباب والرياضة، وبكر باك دميرلي وزيرا للزراعة والغابات.

كما تم تعيين خلوصي أكار وزيرا للدفاع، ومحمد أرصوي وزيرا للثقافة والسياحة، وفخر الدين قوجة وزيرا للصحة، وزهراء زمرّد سلجوق وزيرةً للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية. فيما تولى مصطفى ورانك، منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، وروهصار بكجان وزيرة للتجارة، وجاهد طوران وزير للنقل والبنى التحتية.

وقبيل إعلان تشكيلته الوزارية قال أردوغان، خلال المؤتمر نفسه، إنه سيعلن بأقرب وقت عن أسماء نواب الوزراء ونواب رؤساء وأعضاء المجالس السياسية ومدراء المكاتب والمسؤولين الكبار الآخرين.

وأعرب عن ثقته بأن أداء الوزارات سيكون أسرع وأكثر فعالية عبر بنيتها في الإدارة الجديدة للدولة.

(الأناضول)