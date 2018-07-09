﻿بليسكوفا تودع المنافسات وفيدرر وسيرينا يتأهلان إلى دور الثمانية

لندن – د ب أ: ودعت التشيكية كارولينا بليسكوفا منافسات بعدما تغلبت عليها الهولندية كيكي بيرتنز 6/3 و7/6 (7/1) في دور الستة عشر للبطولة، وباتت بليسكوفا بذلك آخر لاعبة من المصنفات العشر الأوليات، تخرج من البطولة.

وتألقت سيرينا وليامز الفائزة باللقب سبع مرات على الملعب الرئيسي أمس لتفوز على الروسية القادمة من التصفيات يفغينيا رودينا لتبلغ دور الثمانية. وانتصرت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 36 عاما بسهولة 6-2 و6-2 لتحقق فوزها 90 في منافسات الفردي في نادي عموم إنجلترا. وبدا أن رودينا، وهي مثل وليامز تجمع في مسيرتها بين التنس والأمومة، تشعر برهبة في البداية إذ تأخرت 3-صفر. لكنها استعادت رباطة جأشها وحصلت على فرصة لكسر الإرسال عندما كانت سيرينا متقدمة 4-2 لكن فرصها كانت محدودة ومتباعدة حيث واصلت منافستها مشوارها في بطولة شهدت خروج المصنفات الأوليات. وتركت رودينا الملعب لعدة دقائق في نهاية المجموعة الأولى وعندما عادت واصلت سيرينا سيطرتها بكسر مبكر للإرسال في المجموعة الثانية. وبسهولة تأهلت سيرينا لمواجهة الايطالية كاميلا جورجي التي تغلبت على إيكاترينا مكاروفا. وأجابت سيرينا عند سؤالها عن الأداء شبه الخالي من الأخطاء: «أسعى للكمال. ودائما أعثر على شيء ما. المباراة كانت أصعب مما توحي به النتيجة». ولم تخسر سيرينا التي غابت عن ويمبلدون في العام الماضي بسبب الحمل أي مباراة في البطولة منذ 2014 وحققت فوزها 18 على التوالي على ملاعب لندن العشبية. كما لم تخسر أي مجموعة هذا العام.

وفي منافسات الرجال، تفادى النجم السويسري روجيه فيدرر حامل اللقب المفاجآت، وصعد إلى دور الثمانية إثر تغلبه على الفرنسي أدريان مانارينو 6/صفر و7/5 و6/4 .واحتاج فيدرر (36 عاما)، الحائز على 20 لقبا في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، إلى ساعة و45 دقيقة للتغلب على منافسه الفرنسي والتأهل لدور الثمانية حيث يلتقي الفائز في مباراة دور الستة عشر بين الفرنسي جايل مونفيس والجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف الثامن للبطولة. وجاءت هزيمة بليسكوفا، المصنفة السابعة للبطولة، استمرارا لمفاجآت خروج المصنفات العشر الأوليات، كما فجرت بيرتنز المفاجأة الثانية لها حيث كانت قد أطاحت أيضا بالنجمة الأمريكية فينوس وليامز المصنفة التاسعة للبطولة من الدور الثالث. ومنذ بداية حقبة الاحتراف في 1968، تعد هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها جميع المصنفات العشر الأوليات للبطولة قبل دور الثمانية. وتلتقي بيرتنز في دور الثمانية، الألمانية جوليا جورجيس المصنفة 13 للبطولة والتي تأهلت بالفوز على الكرواتية دونا فيكيتش 6/3 و6/2 .كذلك صعدت الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقا ووصيفة بطلة ويمبلدون عام 2016، إلى دور الثمانية بالفوز على السويسرية بليندا بينسيتش 6/3 و7/6 (7/5)، كما فازت اللاتفية ايلينا أوستبنكو على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 7/6 (7/4) و6/صفر. وتلتقي أوستبنكو في دور الثمانية، السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا التي تغلبت على التايوانية هسيه سو وي 6/4 و6/1، وذلك بعد المفاجأة المدوية التي فجرتها اللاعبة التايوانية بالفوز على النجمة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم السبت. كذلك صعدت الإيطالية كاميلا جيورجي إلى دور الثمانية بالفوز على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 6/3 و6/4 .