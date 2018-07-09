﻿الدوري الانكليزي: وستهام يضم ويلشير لثلاث سنوات

لندن – رويترز: قال وستهام الانكليزي إنه وقع عقدا مع جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال السابق للانضمام لصفوف الفريق لمدة ثلاث سنوات.

وغادر ويلشير أرسنال في ختام الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، بعد 17 عاما قضاها مع الفريق المنتمي لشمال لندن. وأعرب ويلشير (27 عاما) عن سعادته للانضمام لناديه الجديد الذي قال إنه كان يؤازره منذ الطفولة. وقال اللاعب: «ينتابني شعور جيد واستثنائي. كثيرون يعرفون ارتباطي الخاص بهذا النادي في فترة نشأتي. سيشاهدني الناس وأنا أرتدي زي وستهام. أحتفظ بذكريات عندما كنت أشجع هذا الفريق في طفولتي». وأضاف: «أسرتي وكثير من أصدقائي يشجعون وستهام». وشارك ويلشير لأول مرة مع الفريق الأول في أرسنال في 2008 ولعب 197 مباراة وأحرز لقب كأس الاتحاد مرتين في 2014 و2015. لكن ويلشير عانى من سلسلة إصابات أفقدته مستواه والمشاركة أساسيا مع الفريق الأول وأمضى موسم 2016-2017 معارا إلى بورنموث. وأثار ويلشير الإعجاب بعد العودة إلى أرسنال الموسم الماضي. لكن اللاعب الذي شارك في 34 مباراة دولية مع إنكلترا أخفق في الانضمام لتشكيلة بلاده في كأس العالم. وسيطير ويلشير إلى سويسرا للحاق بفريق المدرب مانويل بيلغريني في معسكر استعدادات بداية الموسم الجديد. وأنهى وستهام الموسم الماضي في المركز الـ13 وسيحل ضيفا على ليفربول في افتتاح الموسم الجديد في 12 أغسطس/آب المقبل.