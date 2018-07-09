﻿نقابة الفنانين اللبنانيين تنتخب الممثل جهاد الأطرش نقيبا

بيروت – «القدس العربي» : اتجهّت الأنظار إلى نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بعد تسارع التطورات التي شهدتها من تقديم استقالات جماعية إلى تغيير مهام المجلس وانتخاب الممثل جهاد الاطرش بدلاً من النقيب إحسان صادق زوج الممثلة سميرة بارودي، التي قدّمت استقالتها طوعاً بناء على طلب النقابة لأسباب إدارية ومالية.

وقد وقّع على استقالة بارودي، التي قبلت استقالتها، كلّ من أعضاء النقابة وأمين السّر فادي صبحي سعد وزوجها النقيب إحسان صادق، الذي وقّع بتحفظ حسب ما ورد في بيان النقابة، التي اكتفت بتأكيد استقالة بارودي، دون ذكر أيّ معلومات أخرى، داعيةً في الوقت عينه كلّ من يريد المزيد من التفاصيل والشفافية الحضور إلى أمانة سرّ النقابة والاطلاع على التفاصيل.

على ما يبدو أنّ الأمور لم تقف عند هذا الحدّ بل دفعت باتجاه تقديم 6 من أعضاء النقابة استقالاتهم، وفقاً للبيان الذي أصدره مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، الذي كشف عن تقديم استقالة كلّ من أمين السّر فادي سعد وأمين الصندوق ألكو داوود واجراء بعض التغييرات في المهام، التي أدّت إلى انتخاب الممثل جهاد الأطرش نقيباً.

وأذاع النقيب الأطرش عبر الصفحة الرسمية للنقابة البيان الصادر عنها والذي أوضح ما يلي: «قرّر مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان في جلسته التي عقدت يوم الخميس 5 تموز/يوليو الحالي تغيّير مهامه، وذلك بعد تقديم أمين السّر فادي سعد استقالته وإصراره عليها، وكذلك استقالة أمين الصندوق الكو داوود.

وبناء عليه انتخب المجلس جهاد الاطرش رئيساً للنقابة، وطوني كيوان نائباً للرئيس، والنقيبة السابقة شادية دوغان، أمينة سر، ولبنان خليل، أمين صندوق، وشكري أنيس فاخوري، أمين ثقافة، وعلي رضا، أمين علاقات عامة وإعلام.

اما احسان صادق، الكو داوود، فادي سعد، احمد دوغان، صبحي توفيق وفرانسوا رحمة اعضاء مستشارين».

وعاهد الأطرش أن يرتقي بالنقابة إلى المكانة التي تليق بكلّ الزملاء والزميلات مع تحيات مجلس النقابة.

وحاولنا في «القدس العربي» الاتصال بعدد من أعضاء مجلس النقابة والفنانين للوقوف على آرائهم من هذه التغييرات، فلم يشأ معظمهم، مكتفين بالقول إنّ الأمور لم تتبلور بعد نهائيّاً وهناك متابعة، والبعض الآخر أعلن أنّه لا يمكننا القول إنه جرت انتخابات جديدة، أما العدد الأكبر من الفنانين الذين اتصلنا بهم فلم يردّوا على المكالمات.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر مجلس النقابة الجديد أن « تجاوزات إدارية ومالية» على حد تعبيرها كانت وراء استقالة سميرة بارودي، وأن مساعي جرت مع زوجها إحسان صادق لحفظ ماء الوجه واعتباره نقيباً فخرياً، إلا أنه لم يستطع الفصل بين العائلة والعمل النقابي، فكانت العملية التغييرية.

7akh