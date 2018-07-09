﻿للمرة الأولى في السعودية: منح 12 امرأة رخصة «توثيق عقود»

اسطنبول ـ الأناضول: كشفت وزارة العدل السعودية، أمس عن منح 12 امرأة، لأول مرة، رخصة «التوثيق»، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل.

وأوضحت الوزارة، أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع.

وبينت أن إجمــــالي عدد الحاصلــــين على رخصـــة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخـــدمات المقدمة للمستفيدين.

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.