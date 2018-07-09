﻿روائح الأطباق الشهية تجتذب عشاق الطعام في «شارع الأكل» في دمشق

دمشق ـ رويترز: شارك أكثر من 30 مطعما وشركة أغذية إضافة إلى عشرات الطهاة وعشاق فنون الطبخ في «شارع الأكل»، الذي أقيم للمرة الأولى في دمشق.

وتهدف فعاليات شارع الأكل إلى جمع المطاعم في مكان واحد حتى يتسنى للذين لا يستطيعون الانتقال بين جوانب المدينة بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، التعرف على المطاعم الجديدة.

وتقوم فكرة الشارع على تقديم أكشاك للمطاعم للطهي وتقديم طعامهم للزوار.

وقال زيد عجلاني، منظم فعاليات الشارع «خلال سبع سنين مساحات الشوارع في سوريا أو بالشام بعدت عن بعضها أهالي القصاع (شرق العاصمة) ما نزلو عالمزة (غرب العاصمة) أهالي مشروع دمر (شمال العاصمة) ما عاد راحو ع باب توما (جنوب شرق العاصمة)، صار في أصناف موجودة عنا وفي أشخاص ما بيعرفوها وما جربوها فنحنا حبينا هون بالبداية يكون عندنا في الأصناف المحلية مجموعة بمكان واحد ويتعرفوا عليها العالم بالاضافة للأصناف العالمية يلي صمدت وحافظت ع جودتها رغم ظروف الحرب يلي صارت عنا».

ولا تقتصر الاستفادة من شارع الأكل على المطاعم والشركات التي تحمل علامات تجارية فحسب، بل تعود الفائدة أيضا على الأفراد عشاق فنون الطهي الذين يحاولون استخدام العمل كنشاط تجاري.

وسيظل الشارع مفتوحا حتى 26 الشهر الجاري في حديقة تشرين في دمشق.