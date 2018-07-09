﻿صيني ابتلع 50 قرن فلفل خلال دقيقة واحدة

نينغشيانغ – أ ف ب: فاز صيني جسور بالمسابقة السنوية لأكل الفلفل من خلال التهام ما لا يقل عن 50 قرن فلفل أثناء ما يزيد بقليل عن دقيقة من الوقت.

والفائز هو تانغ شوايهوي، الذي نال قطعة ذهب من 24 قيراطا.

وتندرج هذه المسابقة في إطار مهرجان الفلفل، الذي ينظم للسنة الثانية على التوالي. وهو يقام في مدينة ملاه في نينغشيانغ في مقاطعة هونان الوسطية المعروفة بمأكولاتها الحارة النكهة.

وتعين على المشاركين ابتلاع 50 قرن فلفل من الأشد حرا في أسرع وقت ممكن، وذلك تحت إشراف أطباء عدة.

وأنهى تانغ طبقه في خلال 68 ثانية وسط طقس حار جدا إلى جانب المشاركين الآخرين الذين تنافسوا في حوض تملؤه المياه وقرون الفلفل.

وقالت صن مينيينغ إحدى العاملات في مدينة الملاهي «التهمها بسرعة فائقة وبالكاد كان المشرف على المسابقة قد أنهى كلامه».

ومطبخ مقاطعة هونان معروف بأطباقه المبتلة بالفلفل الحار وهو من أبرز المطابخ الصينية إلى جانب المأكولات التقليدية في سيتشوان وغوانغجو.