﻿اكتشاف ورشةتحنيط ومقبرة أثرية غربي القاهرة

القاهرة ـ الأناضول: أعلنت مصر، أمس اكتشاف ورشة تحنيط وجبانة أثرية تضم عددًا من الأثاث الجنائزي، غربي القاهرة.

ووفق بيان لوزارة الآثار، تمكنت البعثة الأثرية المصرية الألمانية، من اكتشاف ورشة تحنيط وجبانة أثرية تحوي عددًا كبيرًا (لم يحددهم) من الأثاث الجنائزي، في منطقة سقارة في محافظة الجيزة، غربي القاهرة.

وأوضح البيان، أن منطقة سقارة الأثرية كانت تستخدم كمنطقة دفن القدماء المصريين على مختلف العصور، وهي مُدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، للتراث العالمي، منذ 1979. و«سقارة»، منطقة أثرية غربي القاهرة، ويوجد فيها 16 هرمًا ملكيًا يعود للعصر الفرعوني، بينها أقدم هرم مُدرج في العالم «زوسر».

والجبانة هي مقبرة أثرية لدفن الأموات سواء بشكل فردي أو جماعي لدى القدماء المصريين، وكانت عادة تحوي أثاث جنائزي لإيمانهم بعقيدة «البعث والخلود»، أي وجود حياة ما بعد الموت تتطلب توفير ما يلزم لمعيشة في العالم الآخر.