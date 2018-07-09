﻿سجن فتاة إيرانية لنشرها مقاطع راقصة على انستغرام

لندن ـ «القدس العربي»: وقعت فتاة إيرانية ضحية نشرها مقاطع فيديو لها وهي ترقص على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت السلطات الإيرانية باعتقالها.

واعترفت الفتاة أنها فعلت هذا من أجل زيادة عدد متابعيها على التواصل الاجتماعي.

وتصور مائدة حجابري، 18 عاما، نفسها وهي ترقص رقصات إيرانية وأخرى غربية، دون حجاب، ثم نشرت المئات من مقاطع الفيديو على موقع انستغرام، ما جذب عشرات الآلاف من المتابعين.

وبث التلفزيون الحكومي، يوم الجمعة، ما وصفت باعترافات لبعض الفتيات من بينهن مائدة، وجميعهن «أقررن بذنب مخالفة المعايير الأخلاقية» في إيران.

ونشرت نساء إيرانيات فيديوهات لهن عبر الإنترنت وهن يرقصن، وذلك تضامنا مع الفتاة.

وتشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران فيديوهات ورسائل تأييدا للفتاة، وكذلك هاشتاغات تحمل اسم «الرقص ليس جريمة».

وتلزم الحــكـــومة الإيرانية النساء بقواعد صارمة للزي، كما تحظر عليهن الرقص مع الرجال في الأماكن العامة، إلا إذا كان مع أعضاء العائلة المباشرين.