المزروعي: لا يمكن تحميل “أوبك” وحدها مسؤولية جميع مشاكل قطاع النفط

دافع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، سهيل المزروعي، الإثنين، عن المنظمة في مواجهة مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بزيادة إنتاج النفط قائلا إنه لا ينبغي تحميل أوبك المسؤولية.

وأبلغ المزروعي رويترز، في مقابلة، قائلا “لا يمكن تحميل أوبك وحدها مسؤولية جميع المشاكل التي تحدث في قطاع النفط، لكننا في الوقت ذاته متجاوبون فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذناها في اجتماعنا السابق في يونيو/حزيران”، وذلك في إشارة إلى قرار بزيادة الإنتاج.

والخميس الماضي، قال محافظ إيران في منظمة أوبك، حسين كاظم بور أردبيلي، إن سعر النفط سيصل قريبا إلى 100 دولار للبرميل بسبب تعطلات في الإمدادات سببها الرئيس الأمريكي، مهونا من شأن توقعات بأن تساهم السعودية وروسيا في دفع أسعار الخام للهبوط.

( رويترز)