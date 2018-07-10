ًارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في اليابان إلى 141 قتيلا

طوكيو: ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة على غرب اليابان بكميات غير مسبوقة منذ 30 عاماً إلى 141 قتيلاً، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقال يوشيهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة، إن هذه الحصيلة المؤقتة للقتلى يضاف اليها عشرة مفقودين على الأقل، علماً بأن وسائل الإعلام تتحدث عن أعداد أكبر بكثير.

وبحسب المتحدث فإن 75 ألف شخص شاركوا الثلاثاء في عمليات البحث عن ناجين محتملين، وفي أعمال التنظيف وإزالة الركام في المناطق المنكوبة في غرب الأرخبيل، حيث لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح سوغا أن أعمال التنظيف والبحث عن ناجين تجري تحت شمس حارقة، وسط درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية في الظل، ويتوقع ان تستمر على هذا الحال لمدة أسبوع على الأقل.

وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة غير مسبوقة بين الى فيضانات ضخمة وسيول وحلية وأضرار مادية جسيمة، كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا اخلاءها، على الرغم من أن السلطات كانت قد نصحتهم بذلك بموجب أوامر غير ملزمة أصدرتها قُبيل الكارثة.

وفي العديد من المدن والبلدات حصلت انزلاقات تربة هائلة جرفت معها منازل لم يبقَ منها سوى أكوام من الأخشاب.

وفي معظم الاماكن، بدأ السكان يدركون حجم الكارثة عند عودتهم الى منازلهم المنكوبة بعد توقف الامطار، حيث غمرت المياه أحياءً بكاملها ومنازل، وانهارت طرقات وحصلت انزلاقات تربة.

وازاء فداحة الوضع، قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “الغاء جولة كانت مقررة اعتباراً من الأربعاء إلى كل من بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر”، وذلك لإعطاء الأولوية “لإنقاذ المنكوبين وإعادة الاعمار”، بحسب ما اعلن المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي. (أ ف ب)